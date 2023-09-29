正妹遊戲實況主、活動主持人何嬪近日上節目《單身行不行》分享悲慘童年，不僅常被媽媽打罵，還被帶去婦產科「檢查處女膜還在不在」，更在未滿18歲時被送去酒店上班，讓她談及過往仍忍不住淚灑攝影棚。

何嬪透露爸爸沉迷賭博，所以常常不在家，而她從小就常莫名其妙被媽媽打罵，長大後她某天看了戶籍謄本，才知道爸爸不是親生的，她也不知道生父是誰，因此她猜測「可能是媽媽跟前男友（我生父）不好，所以把對前男友的恨都發在我身上。」

因為家裡經濟狀況不好，何嬪國中畢業後，媽媽就叫她休學，她每天從凌晨工作到晚上，持續了1年，後來很想讀書，就說服媽媽讓她繼續讀書。而媽媽有重男輕女觀念，因此她經歷的這些，弟弟都沒有遭遇。

此外，何嬪國中時暗戀一名學長，沒想到卻因此留下一生陰影，原來是媽媽發現後，認為她和學長有什麼關係，因此就把她帶到婦產科，和男醫生一起看著她的下體檢查，醫生也對她媽媽說：「妳放心，妳女兒處女膜還在。」讓她之後都害怕看婦產科。

直到高中畢業，媽媽有天忽然很溫柔的對她說：「女兒啊，家裡真的快撐不住了，可能需要去賺更多的錢」，那時她還未滿18歲，不知道賺更多錢的意思，之後才知道是送她去酒店上班，這樣的生活持續3個月，後來媽媽越買越露的衣服給她，回家還會搜她全身，怕她藏錢，「我就受不了，我就決定離家出走，我為家裡付出那麼多…為甚麼還要這樣對我。」

最後媽媽得了子宮頸癌末期，家人希望何嬪能回去見她最後一面，不然媽媽不願意離開，何嬪回去後看到媽媽嚇一跳，因為她全身腫的跟米其林一樣，眼白都是血，但媽媽看到她也沒說話，就流了一行血淚走了。

難解親情債聽到心碎..未滿18歲被媽媽送去酒店上班？（影／取自東風衛視YouTube）

而何嬪現在長大後會覺得「妳為什麼沒有留一點訊息給我，至少留封遺書或是說聲對不起、妳辛苦了也可以，我都覺得我現在可能會過得更好」。悲慘故事讓現場來賓也相當動容。