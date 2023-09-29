今天（29日）台灣附近吹東北風，各地呈現晴到多雲的好天氣，苗栗大湖更飆出37.7度的高溫，明天（30日）水氣略微增加；而菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，未來有發展為輕度颱風的趨勢，且逐漸往台灣方向靠近，提醒民眾隨時注意最新氣象資訊。

據中央氣象署最新資訊顯示，明天（30日）台灣周遭吹東北風，水氣稍微增加，尤其迎風面東北部地區雲量較多，有不定時短暫陣雨，有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北地區也有局部短暫陣雨，新竹以南地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中南部山區亦有局部較大雨勢發生的機率；溫度方面，各地高溫約34度，苗栗地區可能飆出36度高溫，提醒民眾外出做好防曬準備，並隨時補充水分。

明、後2日水氣增，提醒民眾外出攜帶雨具。（合成圖／中央氣象署）

下周日（10月1日）東北季風增強，東北部地區有較大雨勢發生的機率，北部、東北部地區氣溫稍降，不過下周一（10月2日）下半天北方乾涼空氣會讓雨勢較為趨緩，僅午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨。

下周二（10月3日）東北季風減弱，各地天氣為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨；下周三（10月4日）基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴。

中央氣象署提醒，未來2周水氣偏多，且10月底前仍有熱帶擾動生成的機會。（圖／中央氣象署）

中央氣象署提醒，10月第1周初期，東半部及北部有局部短暫陣雨，隨後會受熱帶性低氣壓或颱風外圍雲系影響，降雨機率增加，且東半部可能有較大雨勢；至於10月第2周的環境水氣偏多，降雨以東半部及北部為主，並受北方系統接近影響，氣溫略降。