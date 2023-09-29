資深媒體人許聖梅以談吐犀利風格聞名，說話不拐彎抹角，除了在節目上連私下都不留情，今（29日）她突然在臉書開砲新工作團隊，發現他們喜歡拍馬屁說虛偽的話；當她提出工作要求不僅被認為「機車」，還被整成照片「嘴歪眼斜」，感嘆無法說出真心話，只能陪他們演下去。

許聖梅今（29日）上午無預警在臉書有感而發地說出真心話，原來她加入新的工作團隊後，相處一段時間發現許多人喜歡「逢迎拍馬」，總說些虛偽的話，當她提出對工作的要求，還會被打太極，又遭冠上「很機車」的封號。

不只遭批評機車，許聖梅表示還會被整，別人的照片都可以美美的，「我永遠嘴歪眼斜」，因為好像大家得好來好去，她就不能說出自己真正的想法；最後許聖梅無奈地說，「要演是吧？本宮也是演技派」，更補充自己只是對月亮抱怨。

而許聖梅文中並未具體說明與同事間出了什麼狀況，抱怨文沒有指名道姓，這也讓她感嘆，「這世界總是在教我們要說謊，別把心（裡）的真心話說出來」。