台灣泳將王冠閎，今晚在杭州亞運會上男子200公尺蝶式以1分54秒53的成績奪得銀牌，不但終結台灣男子游泳在亞運會上的25年獎牌荒，更是相隔65年再次出現男子泳將摘下亞運會銀牌。

台灣過去在亞運會游泳項目總計1金3銀13銅，唯一的金牌是1998年曼谷亞運蔡淑敏女子200公尺自由式封后，而男子上一面亞運銀牌得追溯至1958年東京亞運男子200公尺蛙式徐興泰以及男子100公尺自由式高嘉弘，至於200公尺蝶式則是首度站上亞運頒獎台。

台灣游泳選手在亞運殿堂上至今總計拿下18面獎牌，男女各9面獎牌，但女子1金1銀7銅占優，男子3銀6銅略遜，前中華民國游泳協會理事長許東雄曾在1970年曼谷亞運會上分別於100公尺仰式、200公尺仰式、100公尺蝶式和400公尺混合式勇奪4銅；蔡淑敏在1998年曼谷亞運除了摘下200公尺自由式金牌外，還在400公尺自由式、400公尺自由式接力和800公尺自由式接力得到3銅，單屆1金3銅最風光。

台灣泳將最後一次站上亞運頒獎台上是2010年廣州亞運，女子400公尺混合式接力程琬容，這次在相隔13年之後王冠閎成功站上頒獎台，終結了台灣泳壇的亞運荒路。