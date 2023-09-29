印度一名男子長期胃痛，當他終於就醫時，醫生發現了令人震驚的事情。原來，這名男子的胃內竟然裝滿了60件居家用品，包含扣子、螺絲、耳機等等。他被診斷患有異食癖，這是一種會強迫吞食非食物物品的精神疾病。儘管經過手術治療，他仍處於危險之中。

據《紐約郵報》報導，這位35歲的患者名叫辛格（Kuldeep Singh），他長時間忍受著胃痛，長達2年之久。最近，他感到極度不適並發了高燒，於是前往醫院求診。醫生在X光檢查中驚人地發現，他的胃內充滿了各種家居用品，包括墜飾盒、項鍊鏈子、螺帽、螺栓、耳機、安全別針、磁鐵、紐扣和拉鍊等等，這些東西完全不能吃。

根據診所的說法，醫生確認了辛格患有異食癖，這是一種精神疾病，患者會強迫自己吞食不是食物的物品。這種情況通常在幼兒、孕婦和精神患者中較常見，特別是那些患有自閉症、智能障礙或精神分裂症的人。

令人驚訝的是，辛格的家人似乎對他的情況毫不知情。卡爾拉（Ajmer Singh Kalra）主任指出，由於辛格吞食了尖銳的物體，他的胃受到了嚴重損傷，因此需要接受手術。雖然手術成功進行了3個小時，但他的情況仍然危急，他現在還需要使用呼吸器來維持生命。