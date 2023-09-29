日前有一名謝姓民眾因在臉書PO出自己買到綠、黑色雞蛋的照片，並問「請問這是進口蛋嗎？」引發熱議，竟遭農業部提告，北市員警連夜親送到案通知，且製作筆錄後，依妨害名譽罪嫌將其函送台北地檢署偵辦。輿論炸鍋質疑蔡政府大搞綠色恐怖，PTT有網友質疑，台農打死不肯交代那425萬顆巴西蛋的流向，政府一直護航進口蛋，反而讓人民更加懷疑，進口這批巴西蛋放到報廢的真正原因。

「這個政府真的有夠垃圾的！」PTT八卦板今(29日)有網友發文表示，謝先生是買台農的蛋品 雖然外表說是本土蛋，但是全台灣的人都知道 台農跟畜產會買了一大堆的巴西蛋。「別忘了，台農還有425萬顆巴西進口蛋的流向不明，還被高雄市衛生局罰錢！」

該網友直言，為什麼謝先生不能懷疑台農賣的本土蛋有混進巴西蛋？「這根本就是合理懷疑啊！」他強調，政府不能追查到底台農的進口蛋流向，給人民交代。台農也打死不肯交代那425萬顆巴西蛋的流向。難道不能懷疑台農早就以次充好，塞進本土蛋來賣？

該網友強調，然後這個垃圾政府，不是在台農沒交代流向前，禁賣台農所有的蛋品（包含本土蛋），而是指稱謝先生造假、造謠，然後半夜11點找警察送通知書說請他到案說明。人民早就對這垃圾政府沒有信心了，現在買到臭蛋，還要擔心被查水表？

「更好笑的是，政府一直捍衛說，進口蛋品質沒問題？拜託！怎麼這垃圾政府覺得進口蛋沒事比較重要？」該網友質疑，本末倒置，反而讓人民更加懷疑 這垃圾進口這批巴西蛋放到報廢的真正原因。

鄉民表示「政院：你怎麼證明你那顆是國產還是進口」、「流向都不敢給了，農業部本身就有問題」、「勿傷皇城內的和氣」、「你等著收傳票了你」、「對欸，都有巴西蛋冒充本土蛋了」、「綠色恐怖」、「你慘了」、「綠色壞蛋到處流竄」、「恐嚇Linbay的塔綠班抓不到，抓罵蛋的只要8小時」、「台農蛋流向不明眾所皆知，農業部還想要製造寒蟬效應」、「這輩子絕不投民進黨」、「民主倒退70年」、「綠能你不能」。