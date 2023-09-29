2024總統大選，在野陣營整合成關注焦點，民眾黨總統參選人柯文哲28日晚表態「最後一定會合的」，但柯辦發言人陳智菡隔日拋出「由民調推出在野最強人選，輸的退選」，引發討論。《中時新聞網》也針對是否支持民眾黨的主張，發起網路投票，投票人數達2.2萬人，其中近8成網友都表態支持。許多人也提議，「辦場政見辯論會，讓選民看清楚誰才是真正適合當總統的人選」。

《中時新聞網》YouTube頻道29日針對：「民眾黨今對藍白合表態，柯辦發言人陳智菡稱柯文哲和侯友宜應『比民調、輸的退選』，請問你支持此主張嗎？」發起網路投票，2.2萬人參與。結果顯示，有76%的網友表態「支持」，17%的網友「不支持」，「無法判斷/不知道」則有6%。

網友也留言說，「支持辦場政見辯論會，讓選民看清楚誰才是真正適合當總統的人選」、「現在民調都可以做假，不如來個在野候選人辯論」、「比民調最公平但民調常被操控，多做幾次電視辦論民調也可以讓民眾更清楚各自內涵」。

對於藍白合議題，民眾黨總統參選人柯文哲28日表態說「最後一定會合的」，引發在野陣營支持者振奮，但29日上午民眾黨發言人陳智菡卻說用民調推在野最強人選，輸的退選，彷彿潑了群眾一桶冷水，總幹事黃珊珊則說，藍白是「和」不是「合」，人民想看到的是把國家還給人民，絕非政黨之間權位分配。

對於民眾黨的說法，國民黨總統參選人侯友宜競辦則回應，尊重民眾黨各種意見，侯友宜與民眾黨主席柯文哲之間，始終維持良好的互動以及友善的態度。國民黨文傳會主委林寬裕也說，藍白合作勢多數民眾期待，目前雙方正在堆疊共識，各種建議都會納入考量，國民黨會秉持耐心溝通。