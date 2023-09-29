2024總統大選，在野陣營尋求「藍白合」，促成政黨輪替。民眾黨總統參選人柯文哲公開表示「最後一定會合的」；民眾黨則拋出，「藍白比民調，輸的退選」。前立委蔡正元表示，民眾黨喊出「藍白比民調，輸的退選」，是反彈，也是個交代，就是輸了就退選；柯文哲不親自講，而是由發言人、總幹事出面講，就是要保留一點空間。

針對民眾黨拋出藍白比民調，蔡正元29日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，他聽到小道消息，這個方案，藍營曾沙盤推演過，要怎麼去處理這個問題；國民黨會憂慮說，如果侯友宜贏了當正的，柯文哲不來搭配當副的，白色選票怎麼拉得過來。

蔡正元接著指出，若是比民調，民眾黨贏了，民眾黨不擔心國民黨票過不來，他聽到小道消息稱，找前高雄市長韓國瑜，國民黨的票就過來了。而國民黨在民眾黨，除了柯文哲之外，找不到替代的人。前台北副市長黃珊珊不太可能，難道要找柯文哲妻子陳佩琪跟柯媽媽嗎？

蔡正元認為，「藍白合」由誰擔任正的，要給藍白群眾有個交代，不是說國民黨家大業大，而是要用民調來決定。民眾黨喊「藍白比民調，輸的退選」，這是反彈，也是個交代，就是輸了就退選；柯文哲不親自講，而是由發言人、總幹事出面講，就是要保留一點空間。所以這件事就讓子彈飛一段時間，不急。