據兩位消息人士指出，中國恒大集團今年早些時候以約3200萬美元（合台幣9950萬元）的價格出售一艘豪華超級遊艇，隨著現金緊縮的惡化，恒大的境外資產進一步萎縮，目前正積極地制訂債務改善計劃。

《路透》報導說，恒大的境外債券持有人預計將更加關注恒大的境外資產，主要因為恒大的債務重組計劃陷入困境，創始人許家印現在因涉嫌「違法犯罪」已被限制行動並接受調查。

不過，報導說，本周以來債務重組過程變得更為複雜，此前恒大曾表示，由於官方對在中國的公司進行調查，因此無法發行新債。分析師表示，其債務重組計劃受到拖延，將會增加公司被清算的風險。

恒大在今年稍早以3200萬美元出售豪華遊艇以解決財務危機。（圖／路透）

2名消息人士表示，恒大在今年稍早以3000萬歐元（3200萬美元）的價格出售了一艘 60公尺的超級遊艇Event，作為出售非核心資產過程的一部分。瞭解此事的第3位消息人士也證實了遊艇的出售一事。

恒大發言人沒有立即回應《路透》的置評請求。

報導稱，隨著恒大創始人兼董事長許家印接受調查，分析師和投資者正在質疑是誰在管理該公司的運營，也懷疑境外債務重組計劃未來的走向。

目前恒大是全球負債最多的房地產開發商，總負債超過3000億美元（合台幣9.33兆元），恒大財務公開爆雷始於2021年，給整個中國經濟和全球市場帶來了壓力。

在2021年底美元債券違約後，恒大一直在尋求債權人批准其重組價值317億美元的離岸債務的提議，其中包括債券、抵押品和回購義務。不過，有一位主要的恒大離境外債權人集團計劃加入針對恒大清算的法院請願書，準備在該公司在10月底之前未提交新的債務重組計劃便向法院申請對恒大進行破產清算。

與317億美元的境外負債相比，恒大在中國以外的資產要少得多，出售超級遊艇意味著該公司的外國債權人在清算過程中並無太多的選擇。根據其荷蘭製造商Amels網站，恒大的豪華超級遊艇於2013年交付，於次年獲得世界超級遊艇獎。在過去2年內的報導中曾指出，該超級遊艇價值達6000萬美元，而且是以恒大的名義註冊。

消息人士稱，恒大另有一架波音私人飛機於去年7月以1億美元的價格出售。恒大沒有回應對噴氣式飛機出售發表評論的請求。

《路透》在2021年曾報導，恒大出售了2架灣流噴氣式飛機，而《華爾街日報》在當年年底報導稱，恒大通過向美國飛機投資者出售2架私人飛機籌集了超過5000萬美元。此外，恒大近幾年來也不斷地處理其香港與境外資產，但是境外債權人是否能獲得索賠，仍在未定之天。