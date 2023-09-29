順發電腦（6154）與慈濟基金會共善合作，推出再生電腦專案，9月26日雙方正式簽約，由順發捐贈物品，經慈濟再生電腦團隊整修後，無償贈送給弱勢家庭學童以及其他社會福利機構使用，共同提升數位教育並減少電子垃圾、保護地球環境，也能進一步協助弱勢族群縮短數位落差。順發電腦董事長吳錦昌，低碳永續時代來臨，全球各國與企業持續透過行動落實ESG，順發積極透過實際行動響應綠色環保，在企業日常運作力行節能減碳，也積極與慈濟合作，透過資源再生循環減少碳排放。慈濟慈善基金會顏博文執行長表示，新竹再生電腦專案自2021年開展，截至2023年9月21日，總計已送出594部電腦至全台及澎湖共15縣市，慈善足跡甚至也擴及海外日本、菲律賓。今年本專案擴大結合順發電腦全國62家實體門市，再生電腦專案除了提升弱勢家庭數位培育，因應現在淨零轉型的目標，以循環經濟為精神，在雙方共同倡議環保永續下超前部署，有效減少電子廢棄物帶來的環境衝擊及資源浪費，為地球解套的腳步刻不容緩。