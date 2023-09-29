外媒報導，蘋果員工最近幾個月和大陸官員會面，討論對大陸新規的擔憂，新規將限制蘋果在大陸提供其應用商店目前上架的許多外國應用程式。知情人士指出，大陸官員告訴蘋果，它必須嚴格執行禁止未註冊外國應用程式的規定。華爾街日報報導，蘋果員工對上述規定將如何實施並影響其用戶表示擔憂。大陸網信辦日前公布，第一批26家應用程式分發平台名稱及備案編號顯示，騰訊、華為、百度等知名平台已提交備案，但蘋果的App Store不在名單之列，引發市場高度關注。路透報導，大陸政府一直在擴大對智慧手機、行動應用程式使用的監管，相關規則已引發業界恐慌，不僅擔心在大陸發表應用程式將變得非常困難，許多應用程式還可能遭下架。香港信報報導，自大陸2022年8月實施「移動互聯網應用程序信息服務管理規定」以來，網信辦展開應用程式分發平台備案管理工作。根據相關要求，備案僅確認應用程式分發平台可提供分發服務，並不代表認可該平台的服務能力及上架應用程式。2023年8月中旬，大陸工信部要求，境內所有行動應用提供商向政府備案企業詳細資訊，在寬限期後（於2024年3月結束），沒有適當備案的應用程式將受到懲罰。專家認為，此舉可能會限制應用程式的數量，並對小型開發商造成沉重打擊。