日前有一名謝姓民眾因在臉書PO出自己買到綠蛋的照片，並問「請問這是進口蛋嗎？」引發熱議，竟遭農業部提告，北市員警連夜親送到案通知，且製作筆錄後，依妨害名譽罪嫌將其函送台北地檢署偵辦。輿論炸鍋質疑蔡政府查水錶搞綠色恐怖，粉專「政客爽」表示，如果有外國朋友來台灣玩，去超市買東西，一定要記得提醒對方買雞蛋要錄影存證。網友直呼「台灣現在是戒嚴時期？」、「跟拍美食一樣，手機先拍先吃！」
政客爽29日發文直酸：「如果你有外國朋友，來台灣玩，去超市買東西，一定要記得提醒他買雞蛋要錄影存證哦！」不然買到糟糕的劣質蛋PO上網，政府會讓你澄清假消息，晚上十一點會有警察去敲你房門、讓你去派出所作筆錄。「效率多快呢？大概不到八個小時就會馬上抓到你哦！」
政客爽反諷：一定要記得一句話，「Team Taiwan 挺台灣！」講了之後可能就沒有麻煩了呢！
政論Vtuber高雄林小姐留言「BI（悲哀）！」網友表示「政府聘僱了一堆網軍攻擊敢說真話、真相的人，然後又以公權力威脅老百姓不可以把政府的問題公開於市，不然要抓起來。台灣現在是戒嚴時期？」、「沾綠即貴，綠蛋也一樣，不要亂批評」、「跟拍美食一樣，手機先拍先吃！」
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