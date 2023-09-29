香港天后莫文蔚今（29日）受邀擔任大陸央視中秋晚會（秋晚）表演嘉賓，與李榮浩合作演唱經典歌曲〈慢慢喜歡你〉，觀眾不只耳朵享福，還被她逆生長顏值驚呆，已經53歲的她越活越年輕，更被廣大網友激讚宛如仙女，狀態太不科學。

中秋佳節大陸各家電視台都有舉辦晚會，其中央視的表演嘉賓個個不簡單，其中歌后莫文蔚與李榮浩合唱舞台，更在網路上引起熱烈討論，好聽程度被形容是替大家「淨化了耳膜」；許多粉絲也都期待莫文蔚能再有新作品，獨特嗓音至今幾乎零變化。

莫文蔚在央視中秋晚會表演，53歲超仙顏值震撼全場。（圖／摘自新浪綜藝微博）

莫文蔚除了歌聲被讚揚外，現年53歲的她外貌宛如逆生長，一登場仙氣飄飄，讓人不禁大讚她根本是真人版嫦娥，臉蛋和身材一點都看不出歲月的痕跡；不少觀看央視秋晚的網友也都驚呼，今晚每個女明星都好美，「莫文蔚美出新高度」，忍不住懷疑央視化妝師有魔法，都讓她們的美更上一層樓。

據悉，莫文蔚外貌與20多年前剛出道沒有太大變化，她過去曾透露有控制飲食，認為「排毒保養」很重要，每天一定會食用綠色蔬菜，並服用維他命B，如果變胖就會吃蘋果增加飽足感；另外莫文蔚自己還有一套瘦腿習慣，而為了保養喉嚨大多時候會喝溫熱開水。