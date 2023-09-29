「台灣蝶王」王冠閎29日在拿手的男子200公尺蝶式，游出1分54秒53，奪下銀牌，終結25年亞運男子游泳獎牌荒，看到愛徒比自己成績更上層樓，教練黃智勇也感動哽咽，尤其是王冠閎在東京奧運爆紅後獲得極大關注，壓力也隨機之而來，出發杭州前2天在練習時突然身體不適，晚上還發高燒、半夜昏倒，「能達到我們預期目標，我覺得很圓滿了。」

上一次有中華隊男子選手站上亞運游泳頒獎台正是黃智勇，他在1998年曼谷亞運男子100公尺自由式鍍銅，最近一次有中華隊選手在亞運獲獎則是2010年廣州亞運程琬容的女子400公尺混合式。

王冠閎在預賽游出1分57秒01，分組第1、總排第3晉級決賽，決賽排在第3水道，第4水道則是東京奧運銀牌得主、日本本多灯，游完前100公尺王冠閎還在第3名，但在第150公尺時成功「超車」大陸陳俊兒，奪下隊史上第4面亞運游泳銀牌。

在東奧爆紅後，王冠閎受到極高關注度，媒體報導、網友的留言都成為他壓力來源，出發杭州亞運前2天，王冠閎在練習時突然身體不適，「頭很痛、很暈，晚上就發燒到39度，整天沒吃東西也沒睡覺，半夜3點起來上廁所，可能血糖低、想吐所以昏倒，全家都聽到聲音，但我不想讓他們擔心，又默默爬回床上。」

「我扛不住，壓力真的是很大，但也幸運賽程是最後一天，讓我有時間恢復，教練、隊友也幫我放鬆心情。」王冠閎表示，生病後要恢復是需要很長的時間，在練習過程中也一度感到力不從心，還好室友莊沐倫陪他打屁、講幹話，「游完確定奪銀後我一度很想哭，終於結束了，放下很大的壓力。」

王冠閎也分享與媽媽比賽前最後的訊息內容，「他們不確定我幾號比賽，就訂了今天的機票飛去日本玩，我媽一句話是說：『寶貝加油，我去買LV了。』雖然是開玩笑，但這句話帶給我很多鼓勵，也知道她是想放鬆我的心情，不要給我壓力。」賽後黃智勇也立刻與王冠閎的爸爸視訊，也拿著手機到混合採訪區，讓他第一時間能與家人分享喜悅。

「其實我覺得下去就有機會。」王冠閎前100公尺游完還排第3，但接下來50公尺成功「超車」大陸陳俊兒，最後緊跟著本多灯，成功完成奪牌目標，「雖然跟他還有一個身的差距，但我已經很滿意了。」

「台灣蝶王」王冠閎在杭州亞運游泳男子200公尺蝶式奪銀。（鄭任南攝）

「台灣蝶王」王冠閎在杭州亞運游泳男子200公尺蝶式奪銀，日本好手本多灯（右）奪下金牌。（鄭任南攝）