屏東明揚國際大火，４名消防員不幸殉職，引發外界要求修法保障消防員。行政院28日雖召開會議討論《公務人員協會法》與《消防法》，卻未邀請消防員，促進會一度在行政院外引發暴動，激烈抗議30分鐘，終於進去討論卻沒達成共識，消防員也即刻宣布，要在10月9日夜宿凱道抗議。前立委沈富雄表示，政府要很小心，政府是在佔消防員便宜，但消防員的奉獻付出民眾一定能感受的到，也一定會站在消防這邊。

消防員工作權益促進會28日在行政院門口舉行記者會，表達政院開會討論《公務人員協會法》與《消防法》，卻沒邀請消防員，政院代表前來協調時，先說要寄公文、隨後聽到一半就轉身離開；消防員也相當氣憤大喊「我們去流血救火，死的是我們學長」，還有消防員說，每次火警鈴響，看到是報工廠，心理壓力就非常大，更情緒失控大吼「每次去工廠火警，都不知道能不能看到明天的太陽和家人，我不想死」。

沈富雄29日在政論節目《少康戰情室》表示，「政府要小心，消防人員是挾著憤怒與悲傷的心情走上街頭，政府一慣的做法就是欺負、吃豆腐某些專業人員」，包括消防、醫護人員。

沈富雄坦言，這些人員都是有苦講不出口，講出口也沒用，因為他們是相對弱勢，由其消防員付出的代價，不只是護理人員的低薪、高工作負荷，而是會付出生命。他也說，向美國若有警察殉職，民眾看到棺材時都會敬禮，而消防人員若殉職是連遺體都沒有。

沈富雄也直言，台灣政府是典型的右翼政府，聽到有人要組工會、加強工會都很緊張，但這次民眾一定是站在消防員這一邊，因為消防、護理、警察人員，他們的所作所為和奉獻，民眾是非常、非常能感受到，但政府卻在佔他們便宜。