副總統賴清德在2008年還在當立委時，曾說開放直航後，民航機內有解放軍，恐成「木馬屠城記」。退役少將栗正傑回憶，當時做一件丟臉的事情，國防部要他親自帶裝甲車架機槍，追著飛機跑，如果下來是共軍就開槍。不過因為機場很大，下機的乘客並沒有看到。

副總統賴清德在2008年還在當立委時，接媒體專訪表示，兩岸若開放直航，萬一有中國大陸的戰鬥機跟在民航機後面，或民航機內有解放軍，台灣根本反應不及，恐成「木馬屠城記」。

退役少將栗正傑29日在《盧秀芳辣晚報》表示，他那時候在營區旁邊當指揮官，因為賴清德在立法院講「木馬屠城記」這句話，國防部要他去做一件很丟臉的事情，要他親自帶裝甲車，特戰部隊架機槍，追著飛機跑，如果下來是共軍就開槍。

栗正傑回憶，那時候是過年第一班返鄉包機，因為賴清德在立法院講「木馬屠城記」，逼著國防部一定要有應變措施，那時還是阿扁當總統的時候。

栗正傑笑稱，當時軍人就是奉命行事，沒有政治判斷，但現在覺得很丟臉，那張照片還貼在營區裡面。不過因為機場很大，下機的乘客並沒有看到。

退役中將帥化民過去也曾在政論節目表示，佔領一個機場很困難，俄羅斯去打基輔的一個機場，傘兵部隊下去就被打散了。帥化民更指出，「這個賴清德根本搞不清楚軍事上的狀況，濫用木馬屠城記」。