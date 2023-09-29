本周（25日當周），寧德時代和福特汽車合作建設的密西根電池工廠頻頻遇到波折。當地時間27日，美國眾議院三個委員會的主席要求福特汽車提交與寧德時代合作的資料，且可能堅持要傳喚福特汽車執行長法利（Jim Farley）到國會作證。澎湃新聞報導，三名共和黨議員Jason Smith、Cathy McMorris Rodgers、Mike Gallagher，分別是眾議院籌款委員會主席、能源和商業委員會主席、美中戰略競爭特別委員會主席。他們聯名寫信給法利，要求福特汽車提供與寧德時代技術合作的相關文件。三名議員想要得到的資料，包括福特汽車與寧德時代之間的技術許可協定、福特汽車與美國政府之間關於技術許可協定和可實現的稅收抵免的溝通資料。三名議員表示，如果福特汽車在10月6日前不披露此前要求的記錄，將考慮透過其他方式獲取資料，包括強制程序，或是堅持要求法利在國會露面，公開解釋沒有遵守規定的原因。