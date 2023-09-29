今（29日）是一年一度的中秋節，凍齡女神蘇慧倫也發文祝節日快樂，並附上3張素顏近照，52歲狀態絕佳，讓網友看了都驚呼連連。

蘇慧倫今發文「929～節日快樂」，並表示中秋節就是圓圓的，可以是靜止安適的圓，也可以是不停滾動立體的圓，「我們不總是可以知道每個人的內心正在努力走過什麼，或曾經經歷了什麼，在儀式感地祝福彼此平安圓滿時，也許更多的與人為善」，她也透露最近自己、家人和身邊的朋友都身體微恙，希望快快恢復健康。

她也附上3張素顏近照，只見她皮膚緊緻無瑕疵，看起來根本不像52歲，讓網友都直呼「還是很年輕」、「老大素顏嗎？也太美了」、「永遠的女神」、「凍齡素顏太逼人了」。

「玉女掌門人」蘇慧倫以清新氣質聞名，是不少人心目中的擋泥板女神，出道多年仍維持凍齡美貌，即使已結婚生子，52歲仍看不出歲月痕跡，而她平常不吝於分享素顏照，也不會用太多美顏濾鏡，年過半百的皮膚依舊好到爆，令人稱羨不已。