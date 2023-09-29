2024總統大選，是否藍白合備受關注。曾多次精準預言大選結果的日本學者小笠原欣幸分析認為，目前的趨勢顯示，如果在野黨整合成一組人選，將會有高支持率，而且很有機會超越賴清德。

小笠原欣幸28日在臉書分析表示，9月總統大選不同的民民調陸續公布，結果有相當大的差異。比如《聯合報》民調，民進黨賴清德以28%領先民眾黨柯文哲的21%、國民黨侯友宜的18%；但在政黨票中，國民黨卻以30%領先民進黨的25%。

小笠原欣幸更分析說，依此結果來看，這次選舉恐會出現前所未有的大規模「分裂投票」。他並預測目前整體的趨勢：所有民調中賴清德均位居第一，但領先的幅度有很大差異，還有柯文哲和侯友宜互爭誰是第二名，包含手機樣本的民調中，柯文哲之於侯友宜較具優勢。而郭台銘在所有調查中均位於第4名，且與前3名有一定差距。

另外，針對藍白合，小笠原欣幸分析指出，鴻海創辦人郭台銘宣布參選後，一般認為對賴清德相對有利，因而熱烈討論藍白合的可能性。目前的趨勢也顯示，如果在野黨整合成一組人選，將會有高支持率，而且很有機會超越賴清德，因此不少在野黨支持者呼籲當事者（政黨與參選人）推動藍白合，他甚至預言，藍白合可能成為10月的焦點。