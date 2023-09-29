登峰造極青年籃球邀請賽高中組今日落幕，淡水商工中鋒廖秀珍狂拿33分與16籃板，帶領球隊97比85力退北一女中，在高女組封后，廖秀珍5場比賽都是20分與10籃板。

高中女子組今日進行最後兩場4場決賽，由於永仁高中以54比90敗給日本高知中央高校，隨後登場的淡商與北一女的比賽，淡商不必背負得贏16分的壓力，使得這場成為實際上的高女組冠軍賽，最終淡商靠著高度優勢擊退北一女，兩隊在決賽同為2勝1敗。對戰優勢的淡商獲得冠軍，北一女吞本屆賽事首敗，也屈居亞軍。

新學年度尋求5連霸的淡商，今天以97比85擊敗可能是5連霸之路最大的絆腳石北一女，具有相當的意義，最關鍵的球員無疑是狂拿33分與16籃板的廖秀珍，他在這次比賽5場比賽都是20分與10籃板。

蕭豫玟畢業後，升上高二的廖秀珍，將是淡商5連霸的希望所繫，這次比賽表現精采，有蕭豫玟接班人的味道，不過淡商總教練陳美莉直說還不行，她說：「廖秀珍還有很多地方要加油，特別是防守，也不能用高二當理由，當初蕭豫玟還不是高二(大放異采)！」

廖秀珍說：「已經感受到5連霸的壓力，就是先努力做好自己，高一沒有打到什麼球，高二要把高一的份打回來！」