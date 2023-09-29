美國民主與共和兩黨對2024年預算案有嚴重紛歧，外界擔心僵局令聯邦經費耗盡而在30日午夜再次上演政府關門的戲碼。儘管從過去經驗來看，這對金融市場衝擊有限，但專家警告這次不能心存僥倖。

為避免政府關門，由民主黨主導的參院提出為期七周的臨時撥款計劃，維持政府全面運作至11月中，讓國會有更多時間達成從10月1日展開的2024年度預算案。但共和黨籍眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）拒絕讓該計劃提交眾院表決。共和黨議席過半的眾院繼續就四個政府部門為期一年撥款法案修正案表決，但修正案不太可能被參院批准。

面對如此局面，聯邦政府早在28日開始通知各部會為關門做準備。高盛經濟師哈祖斯（Jan Hatzius）指聯邦政府10月1日關門機率達90％，停擺時間可能持續2到3周。過去十年政府曾因經費耗盡而關門四次，但往往只持續一兩天後因兩黨妥協而恢復運作。只有川普因美墨邊境圍牆爭持不下，令政府在2018年底到2019年初停擺35天創最久紀錄。

Ned Davis Research資料顯示停擺逾9天，標普500指數接下來一個月平均跌幅0.7％，但三個月後平均漲2.8％。停擺結束後後一個月和三個月各平均漲0.5％和1.5％。

花旗全球財富首席投資策略師維廷（Steven Wieting）指政府關門影響美國經濟和金融市場走向的機率極低。儘管如此，目前三大信評機構裡唯一維持美國頂級信評「Aaa」的穆迪警告，停擺可能傷害其信評。有專家提醒投資人別對這次停擺掉以輕心，因美國基準利率逼近廿年高點，停擺會影響美股上漲動能。