戴利歐受訪時表示，美國將面臨債務危機，危機發生的速度取決於供需因素，他正密切關注情勢發展。

美國債務9月首度超過33兆美元，美國國會議員正趕在10月1日新財年開始前達成預算協商，如果未能如期通過支出法案，美國聯邦政府將再度關門，並推升美債的知覺風險（perceived risk）。國際信評機構穆迪先前警告，政府停擺將威脅美國的AAA最高信用評級。

美國財政部表示，近年美國債務急速膨脹，特別是在2019年至2021年財年聯邦支出約增加50％後。投資人擔憂，在美國財政惡化的同時，利率可能持續攀升，打擊美國公債的需求。

戴利歐指出，美國經濟面臨的逆風不只是高債務，美國經濟預料將大幅減速，成長率可能會降至零，增減1％或2％。

另一方面，潘興廣場資本管理公司（Pershing Square Capital Management）執行長艾克曼28日表示，美國30年期公債殖利率跨越5％也不會讓他感到意外，10年期公債殖利率可能在未來幾周升破5％。

10年期與30年期美債殖利率目前分別為4.55％和4.69％。

自7月1日進入第三季以來，30年期美債殖利率已勁升87.5個基點，正朝著1987年來最大季度升幅的方向前進。

艾克曼認為，購買30年期美債並不值得，因為通膨會吃掉獲利。投資人獲得的報酬不足以和政府簽定30年長約。

此外，艾克曼並不相信聯準會（Fed）能夠讓通膨回落到2％的目標，原因包括能源成本攀升，以及勞工運動崛起。