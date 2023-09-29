（9/30 00:22新增：宣布緊急狀態、機場災情）
紐約市當地時間週五（29日）上午淹大水，強烈暴雨席捲了三州地區（Tri-state area），道路直接變成河流，社群網路上的影片顯示出汽車在布魯克林的日落公園（Sunset Park）穿越膝蓋深的積水，路面上還出現漩渦，其他地區的公車直接變成船，高速公路變河流，美國國家氣象發布洪水警報，降雨量高達177毫米。紐約市長已宣布全市進入緊急狀態，預估至周六深夜降雨量可能再增加超過200毫米。
綜合《紐約時報》（New York Post）、英國廣播公司（BBC）29日報導，紐約市長亞當斯（Eric Adams）宣布，市府正在發布緊急狀態，居民千萬注意自身安全。他說，當地時間周六（30日）結束之前，全市降雨量恐再增203毫米的降雨量。紐約市各地大雨將持續整夜，美國國家氣象局洪水警報持續至當地時間周六清晨6時。紐約市曼哈頓、布魯克林、皇后區暴洪警報（flash-flood warning）維持至當地時間周六中午12時30分。
布魯克林的一輛紐約市公車上，民眾用手機拍攝到洪水湧入車內，車上擠滿了乘客，其中包括孩子們，他們試圖抬起腳保持乾燥。紐約市主要的道路也沒有比較好，布魯克區-皇后高速公路、貝爾特公園大道和展望公園高速公路都變成被淹沒的河流。
突如其來的水量也淹進了紐約市部分的地鐵系統，紐約市地鐵局已經因軌道上積水太深暫停了布魯克林17條地鐵線運作。地鐵線路在整個城市都預計會有延誤和運營變更。
美國國家氣象局也發布了洪水警報，稱這場風暴將在該地區的某些地方帶來多達177毫米的雨量，並造成「危險且危及生命的情況。」氣象局並警告：「除非你正在撤離洪水區域或接到疏散命令，否則請勿貿然移動。」
洪水已對紐約市大眾交通造成大規模破壞，紐約市大都會運輸局表示，多條地鐵路線與大都會北方鐵路公司（Metro-North）通勤列車服務已受影響。地鐵至少4條路線全面停駛，12條路線部分路段停駛，8條路線車班嚴重延誤。多條高速公路、市區道路與街道已封閉，部分地下車道已有汽車拋錨於積水之中。
紐約市拉瓜地亞機場（LaGuardia Airport）航廈A已關閉。甘迺迪機場降雨量已破100毫米，天候狀況已導致航班大亂。美國聯邦航空管理局說，紐約三大機場均已出現航班延誤，拉瓜地亞機場延誤56分鐘、甘迺迪機場延誤15分鐘且恐再延長、紐瓦克機場延誤33分鐘。
紐約州長侯可（Kathy Hochul）稍早表示，紐約市、長島、哈德遜河區域降雨量可觀，居民應保持警戒，這場風暴「危險」且有威脅性命之虞。紐約市警局警告居民切莫駕駛車輛，避免任何危險狀況發生，而且「務必確保自己做好準備撤離至地勢較高地帶」。
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