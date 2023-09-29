（9/30 00:22新增：宣布緊急狀態、機場災情）

🚨TRAVEL ADVISORY🚨issued by New York City emergency officials



-Flash flood warnings issued in Manhattan, Brooklyn, Queens and Long Island



-Subways- "only extremely limited" service available -MTA



-LaGuardia Airport -flooding cut off access to Terminal A pic.twitter.com/57VNAH8dsj — Biasedly Unbiased (@DiRealDan) September 29, 2023

紐約市當地時間週五（29日）上午淹大水，強烈暴雨席捲了三州地區（Tri-state area），道路直接變成河流，社群網路上的影片顯示出汽車在布魯克林的日落公園（Sunset Park）穿越膝蓋深的積水，路面上還出現漩渦，其他地區的公車直接變成船，高速公路變河流，美國國家氣象發布洪水警報，降雨量高達177毫米。紐約市長已宣布全市進入緊急狀態，預估至周六深夜降雨量可能再增加超過200毫米。

Buckle in, New York. Flash-flood phone alerts went off this morning after most people had already left for work and school, the MTA is warning of “major disruptions," and the day has just started.



Head to @curbed for more scenes from the flood: https://t.co/hFYYnzY6u3 pic.twitter.com/84QmUqGIOn — New York Magazine (@NYMag) September 29, 2023

JUST IN: Heavy rain hit New York City and nearby areas on Friday morning, causing flash floods. WATCH pic.twitter.com/t4nATtvjj8 — Simon Ateba (@simonateba) September 29, 2023

綜合《紐約時報》（New York Post）、英國廣播公司（BBC）29日報導，紐約市長亞當斯（Eric Adams）宣布，市府正在發布緊急狀態，居民千萬注意自身安全。他說，當地時間周六（30日）結束之前，全市降雨量恐再增203毫米的降雨量。紐約市各地大雨將持續整夜，美國國家氣象局洪水警報持續至當地時間周六清晨6時。紐約市曼哈頓、布魯克林、皇后區暴洪警報（flash-flood warning）維持至當地時間周六中午12時30分。

Subways in Brooklyn are already starting to flood as heavy rain continues across the New York metro area. pic.twitter.com/PMWsSMVroL — Truthseeker (@Xx17965797N) September 29, 2023

布魯克林的一輛紐約市公車上，民眾用手機拍攝到洪水湧入車內，車上擠滿了乘客，其中包括孩子們，他們試圖抬起腳保持乾燥。紐約市主要的道路也沒有比較好，布魯克區-皇后高速公路、貝爾特公園大道和展望公園高速公路都變成被淹沒的河流。

突如其來的水量也淹進了紐約市部分的地鐵系統，紐約市地鐵局已經因軌道上積水太深暫停了布魯克林17條地鐵線運作。地鐵線路在整個城市都預計會有延誤和運營變更。

美國國家氣象局也發布了洪水警報，稱這場風暴將在該地區的某些地方帶來多達177毫米的雨量，並造成「危險且危及生命的情況。」氣象局並警告：「除非你正在撤離洪水區域或接到疏散命令，否則請勿貿然移動。」

洪水已對紐約市大眾交通造成大規模破壞，紐約市大都會運輸局表示，多條地鐵路線與大都會北方鐵路公司（Metro-North）通勤列車服務已受影響。地鐵至少4條路線全面停駛，12條路線部分路段停駛，8條路線車班嚴重延誤。多條高速公路、市區道路與街道已封閉，部分地下車道已有汽車拋錨於積水之中。

Weather conditions have caused JFK Airport flight disruptions. Please check with your airline to determine the status of your flight. pic.twitter.com/eF04HuaDwv — John F. Kennedy Airport (@JFKairport) September 29, 2023

紐約市拉瓜地亞機場（LaGuardia Airport）航廈A已關閉。甘迺迪機場降雨量已破100毫米，天候狀況已導致航班大亂。美國聯邦航空管理局說，紐約三大機場均已出現航班延誤，拉瓜地亞機場延誤56分鐘、甘迺迪機場延誤15分鐘且恐再延長、紐瓦克機場延誤33分鐘。

紐約州長侯可（Kathy Hochul）稍早表示，紐約市、長島、哈德遜河區域降雨量可觀，居民應保持警戒，這場風暴「危險」且有威脅性命之虞。紐約市警局警告居民切莫駕駛車輛，避免任何危險狀況發生，而且「務必確保自己做好準備撤離至地勢較高地帶」。