今年蘋果推出iPhone 15系列手機，原先擔憂受到中美關係惡化影響中國市場銷售，但正式上市後市況卻好過預期，iPhone的手機殻也因而跟著熱銷。不過讓人意外的是，今年最暢銷的iPhone手機殻卻是模仿華為新手機Mate60系列外型的設計，至於為何模仿華為的手機殻最受歡迎？中國大陸的果粉們似乎都能秒懂。

據陸媒《手機中國》報導，9月13日，蘋果iPhone 15系列發佈後，市場反應超出預期，蘋果iPhone 15系列的手機殼市場也相當火熱。最近市場銷售渠道發現，iPhone 15系列的「年度最佳手機殼」或許已經出現了，不過這個手機殼「可能需要給華為交點版權費……」。

iPhone（左）裝上模仿華為Mate 60 Pro外型的手機殻 ，沒仔細看還不太會注意到差別。（圖／網路）

報導說，近日，在電商平台上出現了大量的iPhone改用模仿華為外型的手機殼，引起網上熱烈議論。這幾款手機殼在設計方面大量採用了華為Mate60 Pro的元素，包括華為「大地色卡」的4種顏色：雅川青、白沙銀、南糯紫、雅丹黑，尤其是靈感來自雅魯藏布江的雅川青配色，具有很明顯的華為元素。

同時，這些適用於iPhone15的手機殼也都採用了拼色設計。不過，由於華為Mate60 Pro的鏡頭模組和iPhone 15系列的鏡頭模組完全不同，這些手機殼在鏡頭方面自然是不可能模仿華為Mate60 Pro，只能依照iPhone的配置設置相機孔。即便如此，也夠「魚目混珠」了。

報導指出，這些有華為風格的iPhone手機殼在電商平台上獲得了大量消費者的追捧，其中不少店鋪已經取得了月銷上萬件的亮麗業績。而且，雖然這種設計「很有意思」，但是這款手機殼的售價一般只在10元人民幣（合台幣43元）左右，價格非常便宜。

報導引述網友與店家的反應稱，不得不說，做這些手機殼的商家是很會做生意的，買這些手機殼的買家也都是會「搞事情」的。

也有少部份的消費者對於iPhone 15為何要套上一個模仿華為的手機殻，一下子轉不過彎來，有網民給予點化說：「你不知道體制內的辛苦呀！」指的是這陣子傳聞大陸官方要求政府官員或公務人員不可使用iPhone手機，也不能帶iPhone到辦公或工作場所，有這種壓力的iPhone使用者一看模仿華為手機殻就秒懂了。