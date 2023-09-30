以綜藝節目《大學生了沒》固定班底身分打開知名度的女星大元（林艾璇），外型甜美加上身材火辣，曾是女團「Popu Lady」一員，近年在多部戲劇有亮眼表現，相當有人氣。大元近日在社群分享小時候對刺青和穿洞上癮，全身有11個洞，後來因拍戲把刺青都除光，更呼籲大家三思，「除比刺的時候痛很多」。

大元28日在Instagram限時動態上傳一張特寫耳骨洞的照片，驚呼自己10幾年前穿的洞「復活」，結果室友（男友鼓鼓）還以為她在學他，讓她超傻眼直說「我還沒認識他前就穿了好嗎」，更自曝小時候有一段時期總共有「11個洞」，只是舌環穿不到一天就被媽媽怒吼只好拔掉。

大元分享自己小時候全身有11個洞，對刺青和穿洞上癮，但長大出道後覺得麻煩，為了工作就把刺青除掉。（圖／摘自大元Instagram）

而大元坦言自己當時對刺青和穿洞上癮，不過，她也以過來人的立場呼籲，「刺青真的要三思而後行」，長大後不喜歡了，當藝人有許多工作也不方便，尤其是拍戲的緣故，遮很麻煩所以就去處理，但親身經歷過才知道，「除刺青還比刺的時候痛很多」。

33歲的大元過去曾說想在30歲結婚，但她坦承越想越不會達成，目前都以工作為主，去（2022）年還有主演台劇《門當互懟愛上你》；而大元與男星鼓鼓（呂思緯）從2013年就屢傳緋聞，直到今年4月鼓鼓才在Instagram公開與大元已交往10年，自此兩人時常被詢問結婚計畫。。