張若妤產後復工，身材、容貌狀態極佳。（羅永銘攝）

張若妤回歸職場，直說感覺奇妙。（羅永銘攝）

張若妤感動觀眾的支持。（羅永銘攝）

張若妤（右）喜愛替女兒打扮，經常穿母女裝。（張若妤提供）

張若妤當媽媽後，母愛大噴發。（張若妤提供）

張若妤笑稱要趁小孩開始反抗之前，瘋狂地搭配母女裝。（張若妤提供）

張若妤（右）熱愛替女兒搭配服裝。（張若妤提供）

中天主播張若妤今年3月底順利產下女兒「Zoe」，她日前重返主播台，原擔心會吃螺絲，卻意外「蠻順的」，形容復工心情，「有種要去戶外教學的興奮感」，透露18日播報第一天抖內很多，感動觀眾還在。

張若妤時隔半年回歸職場，直說感覺奇妙，「因為上次進攝影棚時還沒卸貨，這次回來身份已經變媽媽」，同事們都讚她狀態極佳，讓她自豪說：「就是在等這句話。」

她因孕期嚴格控管體重，僅胖9公斤，產後短短2個月，就瘦回好身材。她表示能迅速恢復，全因照顧小孩三餐難固定，經常忙到忘記吃飯，笑說：「我快餓死了。」

張若妤坦言復工後「有鏡頭的壓力」，仍持續控制飲食，不僅少吃精緻澱粉、不吃零食，因擔心產後有掉髮問題，也積極補充蛋白質食物，吃得比懷孕前健康。

不過，她產後一度得了容貌焦慮，因剖腹生產，腹部當時留有12公分長的疤痕，加上漲奶，身形、身體機能改變，令她情緒低落，自曝在月子中心時，還趁夜深人靜，偷量體重，擔心身材回不去了。

當媽後，張若妤驚覺自己好有母愛，變得很有耐心，對小孩哭鬧聲容忍度也變高。工作上，則在播報新聞時，心裡多了份牽掛，「以前在公司不會擔心任何人，現在就會想女兒還好吧？喝奶了吧？」

新手媽媽難免會手忙腳亂，她回想女兒2個月大時有嬰兒腸絞痛症狀，半夜11、12點開始鬧1個小時，「時間一到就會發作，很可怕的，讓我手足無措，超級崩潰」，好不容易度過煎熬期，女兒最近又進入長牙期，早上5點鐘就鬧一波，「她原本是天使寶寶，好像換了一個小孩一樣」，所幸大3歲的老公樂於分攤顧小孩的責任，令她備感窩心。

張若妤說夫妻倆育兒至今沒有意見分歧，認為生子對婚姻是種「豪賭」，「因為不曉得小孩生下來，老公會怎麼對待小孩，所以看到老公跟小孩玩時還蠻感動，看了蠻開心的」。

問她老公是神隊友還豬隊友，她則下了個甜蜜註解：「我還蠻開心是跟他一起生養小孩的。」笑稱很多長輩說「有了小孩才是婚姻生活的開始，在此之前都只是同居室友」。

至於第2胎，張若妤希望女兒有個伴，但現階段太累，所以2胎計畫暫緩，「讓我休息一下。」她目前正規劃母嬰節目，未來將和觀眾們一起分享育兒經。