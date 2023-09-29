從抵達機場、過安檢、登機到下飛機，你最受不了他人哪一種NG行為？旅遊搜尋引擎Skyscanner最新發布的調查結果顯示，引發不滿的常見舉止多達20種，「航程中飲酒過度」高居榜首，其次是插隊。機上常見糾紛主角之一「傾斜座椅椅背」佔據2席，逾8成受訪者支持「禁止乘客在提供餐飲時段傾斜座椅」。

英國《每日遊報》29日報導，Skyscanner委託OnePoll針對2000名英國旅客進行這項調查。48%受訪者認為「航程中飲酒過度」是最失禮的舉止，43%的人認為是插隊，43%最不滿「餐飲時段傾斜椅背」，第4名是「航程中任何時刻傾斜椅背」（40%），第5名是使用個人裝置卻不戴耳機（35%）。

第6名至第10名依序為：飛機一落地就站起來（33%）、就座時發現座位上擺著別人的包包（31%）、霸佔兩側扶手（31%）、前座乘客把長髮「披」在椅背上垂散（28%）。

搭機旅行有許多環節仰賴旅客自我規範，方能讓大多數環節運作順暢。

第11名至第15名為：在候機室霸佔多個座位（28%）、排隊安檢前未按規定分裝液體導致後面人龍卡住（27%）、排隊登機時未把護照與登機證拿在手上導致後方人龍卡住（24%）、在機艙拖鞋襪（22%）、完全堵住手扶梯或電動步道令他人無法通過（22%）。

第16名至第20名為：排隊時因行囊塞太滿當場整理而阻礙排隊人龍（21%）、飛機降落之後鼓掌（20%）、在行李轉盤拿錯行李（18%）、站在行李轉盤的輸送口（15%）、登機時刻未到就早早排隊（13%）。

機上餐飲時段，乘客應當把自身椅背豎直，以免影響後方旅客用餐。（示意圖／Shutterstock）

81%的受訪者支持明令禁止機上乘客在供應餐飲時段傾斜自己的座椅，74%認為在任何時候按下傾斜座椅的按鈕之前都應該先問問後方乘客是否介意，69%希望從最靠近機門的座位開始逐排讓乘客下機，以防止大家爭先恐後湧向艙門。

這項調查同時也有12%的受訪者承認自己曾有冒犯他人之舉。25%曾在機上脫鞋襪，19%安檢時忘記移除身上某些物品，17%在飛機落地後立刻起身以便儘速下機。