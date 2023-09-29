求學時期擔任值日生時，都有使用過板擦機的經驗，將板擦放入綠色的箱子，然後捲動外箱的握把，讓裡面的刷子刷掉粉末。但卻鮮少有人知道，發明這個器具的，是一名學校的總務主任。

發明板擦機的，是當時在台中光華高工擔任總務主任的傅國樑，畢業於台科大機械系，之後進入工研院工業研究所擔任助理工程師3年，熱愛研究，也因此設計出了板擦機，讓值日生免於吸入板擦拍打之後飛舞的粉塵。

事實上，板擦機是由現任南投高中校長傅國樑(右二)，當時擔任光華高工總務主任時所設計出來的。(圖／南投高中提供)

傅國樑離開光華高工之後，潛心研修，研讀完彰師大教育學程，接著獲得了東海大學企業管理碩士學位，最後從雲科大教育研究所博士畢業，重返校園，先是擔任了北港高中的校長，如今是國立南投高中的校長。

雖然不少學生都抱怨過，板擦機始終清不乾淨，更有人笑稱「轉了一世紀，它還是一樣髒！」，最後仍選擇將板擦伸到窗外拍打的方式清潔，但隨著學生們畢業出社會後，也成為了想起來就會讓人會心一笑的回憶。