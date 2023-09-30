國民黨台北市立委參選人羅智強29日指出，大安區一位楊先生買到黑心綠蛋，並且把臭雞蛋的影片錄下來留鐵證。羅智強問同選區的苗博雅，「妳關心了嗎？妳要不要出來說個話？」「妳又要躲起來了嗎？」「妳還要繼續當黑心綠蛋政府的側翼？」

國民黨台北市立委參選人羅智強29日在臉書揭露，大安區一位楊先生買到黑心綠蛋，很聰明的把臭雞蛋的影片錄下來，留個鐵證。

羅智強披露，他特別致電楊先生，向他表示敬意，「您沒有因為謝先生被查水表就噤聲不語，還是勇敢站出來，我很敬佩您。」

羅也告訴楊先生，如果這個黑心綠蛋政府找麻煩，請告訴他一聲，他會負擔所有的律師費用！楊先生也很感嘆的告訴羅，是真的買到壞掉的雞蛋，但現在的政府竟然要法辦買到臭雞蛋的無辜民眾！

羅智強問同選區的苗博雅，選區選民被「黑蛋」了，常以正義使者自居的苗博雅，「妳關心了嗎？妳要不要出來說個話？」「妳還要繼續當黑心綠蛋政府的側翼，不罵雞蛋出包的政府，然後去罵蔣萬安資料給的不完全嗎？」

羅智強繼續問苗博雅，還要為黑心綠蛋政府大聲說「哪裡吃出問題了」嗎？「妳支持陳建仁去查買到黑心綠蛋民眾的水表嗎？」

羅智強強調，他到中正二分局要求警方約談陳建仁和陳吉仲，不過陳建仁和陳吉仲又不選舉，但人民可以用選票，制裁這些護臭雞蛋的參選人們！