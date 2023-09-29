華航班機CI121沖繩飛桃園今（29）日預計日本時間上午11時50分起飛，卻因機上一名日本旅客堅持不繫安全帶，導致飛機滑行一半折返，隨後被當地航警請下飛機，班機延誤長達2個小時才順利起飛。

華航班機CI121預計日本時間11時50分起飛，中午12時30分飛抵桃園國際機場，未料飛機在跑道上滑行準備起飛前，遇突發狀況，導致班機折返。

據了解，當時飛機正在機場跑道滑行，到一半時突然停下來，接著飛機廣播說因為有1名乘客不配合繫安全帶，如果他再不繫安全帶，飛機就要折返回沖繩。隨後該名男旅客與空姐僵持了好一陣子之後，他仍然堅持不繫安全帶，因此整台飛機折返回沖繩，並由當地航警將他請下飛機。

據不願具名乘客表示，這名日籍旅客行為舉止怪異，不僅是最後登機乘客，且當時手上還套著透明手套，經過沖繩警方勸說後，該旅客最後被警方勸離下機，但整起怪異行為導致行程被延誤2個小時，引發其他旅客不滿。