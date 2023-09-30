大陸女星譚松韻2011年因演出《後宮甄嬛傳》的「淳貴人」走紅，隨後更在電視劇《最好的我們》首度擔綱女主角，前途被外界看好；然而，正當她演藝事業起飛之際，她的母親卻遭酒駕撞死，且肇事者還是她的小學同學，讓她悲痛欲絕，不過她仍堅強地一邊處理母親的官司一邊拍戲，如今成功躍升一線女星。

譚松韻在《甄嬛傳》天真可愛的模樣，仍令劇迷印象深刻。（圖／擷取自微博）

譚松韻母親2018年跨年夜遇到嚴重車禍，28歲馬姓男子酒駕肇事撞傷譚松韻母親等3人後逃逸，當時得知消息的譚松韻，立即奔回老家守在醫院陪伴母親，但母親仍在經歷20多天的搶救後宣告不治。

此外，更令人訝異的是，肇事者竟是譚松韻的小學同學，且事後對方在法庭上態度輕蔑又囂張，不僅一點悔意都沒有，甚至還在法庭說要當眾灑尿；最終肇事的馬姓男子被判處有期徒刑6年，並附帶民事賠償。

據譚松韻母親車禍案委任律師張起淮當年受訪時透露，譚松韻自母親被撞身亡後，譚松韻長達1年8個月時間內心相當痛苦，而當時譚松韻希望能全程參與庭審，不過她與劇組簽了拍戲的合同，上百人的劇組不能因為她打官司而停工，因此只好提前離開，一邊忍受失去母親的巨大悲痛，一邊在橫店認真拍戲。

譚松韻（右二）當年一邊處理母親的官司，一邊拍戲。（圖／擷取自微博）

然而，譚松韻在母親車禍驟逝後，消失了整整六個月才逐漸重返螢光幕前，她曾在節目中提到「我希望我能夠夢到她，然後我愛的人都很好很健康…」令人不捨；如今的她，挺過喪母之痛，之後陸續主演的《以家人之名》、《錦心似玉》收視成績十分亮眼，搖身成新一代「流量花旦」。

譚松韻如今已搖身成新一代「流量花旦」。（圖／擷取自微博）

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