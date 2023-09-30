22歲新生代歌手李芷婷擁有嘹亮好聲音，過去憑藉cover許多熱門歌曲在網路上小有名氣，2018年憑藉《聲林之王》踢館賽亮相，表現逐漸受到關注，隔年在《2019中國好聲音》加入王力宏戰隊，表現一戰成名，成功拿下總季軍，她趁勢推出專輯成為歌手；近日她曬出比基尼照特寫，部位讓網友都害羞了。

日前她在Instagram曬出一組比基尼美照，開心在綠島打卡：「今年又來了，綠島依舊美麗。（我每張照片都黑到不可思議）」，李芷婷在海邊換上黑色印花比基尼，大方展現好身材，最後一張更直接特寫美尻和側身刺青，火辣程度爆表。小豬黃沐妍留言：「還在綠島嗎？我明天去」，歌手謝和弦表示「這是我們免費可以看的嗎哈們」，負責拍攝這組照片的歌手曾薀帆大讚「因為有妳所以更美」，不少粉絲紛紛誇讚「太美了，很性感」、「太辣了吧」、「身材真是絕了」、「第二張表情好香」、「這...這是我可以看的嗎？我的天！」、「太正我暈了」，貼文曝光後已有2.1萬人按讚。

身為台中人的李芷婷出道時因為父母不放心，所以住在經紀人家，接了許多工作後她決定嘗試獨立生活，找房子、搬家都是她一手包辦，不過沒什麼經驗的她找了一間5樓的公寓，雖然找了朋友幫忙搬家，但要搬著電器和家具爬到5樓，人力還是不足，她只能硬扛著各類家具，用45公斤的體重支撐，還因此獲得「女大力士」的封號，讓外界超意外除了會唱歌還很有力。李芷婷熱愛唱歌，平時大多時間都沉浸在音樂裡，前陣子網路影片「山道猴子的一生」爆紅，她翻唱衍生主題曲，動人嗓音獲得網友稱讚。