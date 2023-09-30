華語樂壇天后葉蒨文與男星林子祥（阿Lam）結婚多年，是演藝圈知名銀髮夫妻檔，她近年來淡出演藝圈，但也會偶爾更新社群動態，與網友們分享生活。近日，有人在網上曬出為葉蒨文慶生的多張畫面，曝光她優雅老去的模樣，讓粉絲看得嗨翻。

雖然葉蒨文的生日為本月30日，但與她熟識的媒體人汪曼玲在社群上發文透露：「她在9月30過生日，我們在9月25先預祝她生日快樂。」並透露葉蒨文丈夫林子祥與她的日常相處模式：「阿Lam平時晚上9點睡覺，5點起床，早睡早起的生活連幫葉蒨文慶生也不例外，9點就離場，剩下壽星妹和我們聊天。」

汪曼玲同時也在貼文中一併曬出多張幫葉蒨文慶生的照片，只見畫面中，她身穿白色休閒上衣，與銀白色的頭髮十分相襯，而臉上也看似毫無瑕疵，優雅老去的狀態十分迷人。此外，汪曼玲也透露葉蒨文喜歡「斷捨離及簡約」的生活，直言：「珍珠耳環，朋友送的，才20元。在掏寶掏才12塊。」看似平實的生活十分低調。

相關貼文PO出後，也吸引不少網友爭相前來朝聖，紛紛留言表示：「喜歡真實的葉蒨文」、「真好，活得十分通透」、「祝葉蒨文生日快樂哈哈」、「好美的女神，感謝你的分享」、「這樣的生活態度讓人羨慕。」