55歲歌唱天后那英闖蕩歌壇多年，演唱表演實力獲得無數獎項肯定，但她在感情方面卻有些坎坷，那英曾和足球運動員高峰有過一段婚姻，育有1子高興，豈料男方傳出劈腿及私生子，導致兩人分開。那英在好友孟桐陪伴下走出陰霾，兩人結為連理生下愛女孟小桐，而孟桐將高興視如已出，一家四口幸福美滿。不過那英最近卻上節目大爆：「我女兒真的很賤」，氣得她差點掐死女兒。

那英年輕時透過朋友介紹認識了國內知名的足球員高峰，兩人感情相當甜蜜穩定，後來那英意外懷孕後安心待產，懷胎8個月時，突然有個女人登門自稱是高峰三歲孩子的媽媽王納文。原來高峰在與那英戀愛期間早已出軌，隨後那英離開高峰，將獨自撫養兒子高興。

那英與高峰分開後，高峰的好兄弟孟桐便對那英展開追求，時常陪伴在她身邊，幫她照顧孩子、做飯以及處理大小家事，更加可貴的是，他把高興當作親生孩子對待，在朝夕相處的陪伴與體貼入微的照顧下，讓那英逐漸心動。最終，兩人修成正果，步入婚姻殿堂。一年後，那英懷孕，並且生下了一個女兒孟小桐，一家四口相當美滿。

豈料，那英最近上節目受訪時，談到家庭生活，談到女兒曾當著老公的面問哥哥說：「哥哥，為什麼你姓高，我姓孟，我是媽媽跟孟桐的女兒，你是誰的？」那英不禁在心裡想：「當時，把我給氣得真想掐死這孩子！」影片曝光後，網友們紛紛表示理解那英的難處，「不少重組家庭真的會遇到這種尷尬的場面！」