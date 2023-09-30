來自新疆烏魯木齊的哈妮克孜，一出道就以異域顏值和精緻五官，把前輩迪麗熱巴擠出「新疆四美」榜單，讓她知名度大開，哈妮克孜不只有俏麗外型，穿搭也很有個性，她辣穿運動內衣外搭蕾絲外套，白嫩膚質和腹肌全都露，好身材超養眼。

27歲哈妮克孜日前曬出一系列「遊客照」，低調地把帽子遮住半張臉，不過穿搭卻相當吸睛，她單穿運動內衣外搭蕾絲外套，白嫩膚質、腹肌和小蠻腰全都露，零贅肉身材相當不科學，美照吸引網留言：「真的太辣辣」、「美女哈妮」、「辣暈我了」、「要美死誰」、「是辣妮」。

哈妮克孜零贅肉身材相當不科學。（圖／哈妮克孜工作室官博 微博）

哈妮克孜不只有美貌，能歌善舞的她，2018年在節目上把《一夢敦煌》的舞蹈融合新疆元素爆紅，哈妮克孜身穿兩截式民俗舞蹈服飾、頭戴遮臉的珠簾面罩，一個扭腰擺臀、伸手轉身動作都絕美，加上一雙電眼和迷人笑容，讓她投足魅力爆表，表演不只博得滿堂彩，還電暈廣大網友。

高水準的舞蹈表演不只讓哈妮克孜嶄露頭角，還以仙女般顏值拿下網友票選的「新疆四大美女」冠軍，一舉擊敗迪麗熱巴、古力娜扎等女神級藝人，足以見識到哈妮克孜的高人氣。