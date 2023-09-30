2022年網友票選最適合居住的城市，台中打敗其他5都成為台灣人心目中最宜居的城市，另根據內政部統計，台中2023年上半年淨遷入人口增加了2萬2028人。有網友認為，台中的房價應該超越台北，引發其他網友討論。

先前有網友發文直指台中生活品質跟環境比台北好很多，高樓大廈越來越多，餐廳、商場也蓋得很氣派，不論生活品質跟環境都比台北市好很多，他認為台中房價理應超越台北，「台北街景看過去整排生鏽黑黑的老公寓，人行道比較窄；如果只看市容跟都市規劃還有建築物，台中的房價應該跟台北反過來才對，台中比較像首都，台北反而比較像鄉下。」

該篇文章被PTT網友轉發引起討論，但大部分網友認為，台中在交通建設上不及台北，「台中市區交通規劃不好，上下班會塞到懷疑人生」、「台中如果交通搞好，房價肯定飛天，但我覺得難度很高」、「台中人太依賴74快速道路了，人太多，捷運網要起來」；也有網友說，「台中房價漲幅絕對贏台北，但人文素養還是差太多」、「台中優勢是土地跟天氣，但素質跟薪資太差」。

根據好房網報導，「大台中房市交易動態資訊平台」2023年第二季大台中房市分析季報揭露，台中第二季「全區價漲並皆創新高」，第二季以住宅大樓產品成交占比最高，達58％，其次為透天厝19.9％；總價帶則以500至1000萬元居多，約占比35.7％。