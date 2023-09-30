在工業電腦領域，過往追求穩定至上的思惟，設計上的革新甚少出現。但在面對邊緣運算、AI的發展，工業電腦市場出現轉變，讓產業新兵也能開闢新商機。

在追求穩定作業的工業電腦領域，如何以創新抓住新商機？預計在10月興櫃轉上櫃的宸曜科技，靠著做不一樣的設計，以及應用優先的思惟，如今搭上智慧製造、智慧交通、智慧城市等多個領域，需要邊緣運算、在機房外設置工業電腦的需求與商機。

包含輝達（NVIDIA）、Google、百度等科技大廠，宸曜直接與間接的終端客戶數超過千家。「在戶外做影像辨識，或是放在車上做各種應用都可以。」宸曜董事長高明和指出，憑藉「無風扇」的專利設計，讓宸曜從2010年創業以來，幾乎沒有對手。

這也使得宸曜的成長，從2011年不到千萬的營收，在去年營收突破12億元，創下歷年新高。能在研華、樺漢等大廠盤據下，取得競爭實力，是宸曜鎖定從應用出發，以及做「客製化標準品」的兩個重要策略。

耐溫從50度升到70度

涵蓋9成應用

時間回到2010年，6位從凌華科技離開、決定攜手創業的創始成員，決定把機會放在當時不受重視的無風扇電腦。宸曜科技產品事業處副總經理倪浩然說明，為避免高溫造成工業電腦的效能下降，傳統的作法都是以風扇來解熱。

然而，風扇卻又是工業電腦最容易故障的部分。「無風扇能大幅提高可靠性。」倪浩然說明，若從平均故障間隔來看，有風扇的工業電腦約為4到8萬小時，但無風扇能提升到12萬小時以上。

因此，儘管當時無風扇工業電腦並非顯學，但宸曜團隊在思考差異化優勢的前提下，決定以此為創業起點。「一開始也很辛苦，我們都是用烘碗機做測試。」高明和說的，是產品需要進行高、低溫設計，創業初期缺乏資金的狀況下，只能先用烘碗機做高溫測試，低溫測試則放進冰箱，邊做邊改。

「花了9個月時間，開發完成。」高明和回憶，當時第一版的無風扇工業電腦，散熱效能與研華等同業當時的產品差異不大，因此又開發第二個版本，讓高溫上限從攝氏50度提升到70度。

「除了像飛機跟火箭需要到（耐高溫）85度以上的操作溫度，70度幾乎能涵蓋9成的應用。」倪浩然舉例，宸曜在中東有應用於戶外電子看板的產品，「在沙漠裡，完全沒有遮蔽。」

對於無法耐受高溫的工業電腦而言，經常是會熱到當機、無法運作，這卻是宸曜得以展現優勢之處。

宸曜產品問世後，很快迎來客戶。2011年4月，產品才剛放上官網不久，高明和在展會上認識了加拿大的影像軟體大廠Matrox，「他們有（軟體）推廣上的困擾，因為大部分採用有風扇的工業電腦，可靠性大約只有一年半。」