華為周一舉行的新品發表會引起全球高度關注，西方國家媒體多半將焦點放在華為並沒有公開介紹Mate 60 Pro系列手機的規格與高階晶片，但華爾街日報則提到，華為的「星閃」無線通訊技術受關注，聲稱結合藍牙和WiFi最強的功能。

華為透露，相較於傳統無線通訊技術藍牙與WiFi，星閃技術的功耗降低60%，但傳輸速率提高6倍，傳輸延遲的時間比以前降低至1/30，同時連接數量提升了10倍。

華為在美國強力制裁的背景下，先是成功量產5G旗艦智慧手機Mate 60 Pro震撼全球，隨後又推出星閃技術，能否再次讓西方專家跌破眼鏡，外界都等著看。

華爾街日報以「華為新產品展示大陸如何在沒有外國科技的情況下持續前進」公開平板電腦、智慧手錶及耳機新品，甚至以電動車與星閃向特斯拉、藍牙和WiFi發起挑戰。

華爾街日報寫道，華為是蘋果大陸的主要競爭對手，同時也是世界級的通訊設備製造商，華為想要證明自己不僅能從美國政府打壓下存活，還能成為大陸推動科技自立自強的先鋒。

路透社、CNN則將重點放在華為「神隱」的5G手機，顧問機構IDC分析師Bryan Ma不意外華為的操作，「迴避這個話題並不令人驚訝，因為手機已經成為外界唯一關注的重點，如同避雷針。」