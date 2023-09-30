信義房屋中壢店陳玉潔是今年「金仲獎」得獎者之一，入行年資約15年，她不僅考取不動產經紀人及地政士證照，還陸續參加內外部進修課程，涉獵危老重建、不動產估價師、土地專業訓練等各個領域；陳玉潔自認，「賣的不只是房子，更是信任與服務」，秉持著信義房屋「先義後利、以人為本」的服務力，加上能夠即時、正確回應客戶提問的專業力，成為她工作最大的動力與成就感。

陳玉潔曾在傳統產業工作，有感於傳產經常是「一個蘿蔔一個坑」，升遷有時倚賴年資而非能力，讓她決定轉職挑戰房仲業務工作。全台直營的信義房屋晉升「沒有雙黃線」，只要有心、有能力，都有機會，更能夠挑戰主管職，加上上市公司較為完善的福利制度，以及共好的企業氛圍，讓陳玉潔服務至今。

除此之外，陳玉潔認為，不動產業學習領域廣，能夠滿足自己的求知慾，因此，她不只考取了不動產經紀人證照，還積極參加內、外部訓練課程，包括參加危老重建推動師課程、台北商業大學不動產估價師學分班、信義房屋土地專業訓練課程，也考取了代書證照。期間，她一度為了準備考試而決定短暫申請留職停薪，鼓勵同仁進修、培育專業能力的公司與主管，也能夠全力支持，成為一大後盾。

陳玉潔指出，每一筆房屋買賣，動輒都是數百、上千萬元，作為房仲經紀人，更應善用自身專業，替客戶設想周全，尤其必須注意交易安全。她曾經服務一位客戶，斷斷續續看屋2年多，很多房仲都認為這位客戶「不是真的想買房」，服務意願缺缺，但陳玉潔考量對方家有老父、老母，一心希望能夠為對方完成購屋夢想，仍持續服務，最後順利替客戶買到心儀的房子。

「前面的累積，都是在種樹。」陳玉潔說，信義房屋講究先義後利、以人為本、正向思考等企業理念，在公司氛圍的支持下，第一線更能做好服務；很多時候，即使當下沒有成交，過了一段時間，當客戶又有買賣房屋需求，仍會第一時間想起自己，這就是她房仲從業生涯最大的成就感。