台灣晶圓大廠台積電海外設廠，2021年先動工的美國亞歷桑那廠工程延宕，而2022年動工的日本熊本廠，不但辦公大樓在已今年8月啟用，可望一如預期在2024年正式量產，還傳出加碼二廠的消息。熊本廠進展順利，對台積電來說，當然是好消息，而日本政府更是看好台積電能擔當起重振日本半導體業的領頭羊，不過設廠所在地的熊本縣菊陽町，居民卻以「台積電震撼」一詞，來概括交通壅塞、房地產價格飛漲與搶人才等巨大變革。

■菊陽町小鎮迎來大菩薩

「台積電的進駐有如平地一聲雷，我們瞬間爆紅，菊陽町彷彿一夕之間從嬰兒轉成大人」，菊陽町町長吉本孝壽接受英國《金融時報》採訪時這樣感慨表示。菊陽町的人口約4萬4000人，原本是一個被玉米田環繞的小鎮，雖然也有一些索尼影像感測器與東京威力科創的晶片設備廠，但與台積電的設廠規模遠非同一等級。

日本國土交通省的數據顯示，隨著台積電決定在熊本建廠，截至今年7月1日，菊陽町的商業用地價格在1年內平均上漲了26%。通往工廠的唯一一條主要道路，在通勤尖峰時段總是擠滿汽車、卡車。菊陽町已呼籲當地公司安排員工錯開上班時間，以緩解塞車問題，直到政府建造出更多條道路。晶片廠的大量用水，也引發在地人疑慮。

町長吉本孝壽坦承，由於土地與地方能力有限，他並不認為當地能夠接納更多新公司，不過他仍對官員表示，「台積電只會帶來正面效應，因為我們將是歷史性計畫的一部分」。

■台積電帶來「百年一遇」發展契機

熊本市長大西一史表示，「台積電震撼」（TSMC shock）是改變日本社會與經濟結構的重要契機，「換句話說，我們需要這種震撼來推動改變」。據當地金融機構九州金融集團的最新試算，從去年起的10年內，透過創造就業、基礎建設發展與吸引其他企業進駐等，台積電可望為熊本縣帶來約6.9兆日圓（約新台幣1.5兆元）的溢出效應，較去年預估的約4.3兆日圓（約新台幣9542億元）的經濟效益進一步增加。

九州金融集團社長笠原慶久直言，「百年一遇的超級大規模投資正在進行」。不過在此同時「台積電震撼」也為當地經濟帶來問題。熊本廠預計創造1700個高科技專業工作，而為了吸引優秀人才，台積電今春招聘工程師的廣告，開出的月薪比當地製造商給大學畢業生的平均薪資高出約3分之1。

台積電拉高薪資水平，讓當地廠商在人力短缺的情況下，更面臨年輕員工頻繁跳槽的難題。熊本縣工業連合會會長、同時擔任儲存系統製造商金剛社長的田中稔彦表示，去年他公司的300名員工當中，就有約5%跳槽台積電或其他半導體公司。田中稔彦坦言，「我們的員工跳槽時，很容易會歸咎於台積電」，但他也指出，員工流動是無可避免的趨勢，「我們必須改變心態，聚焦如何在勞動力短缺的情況下提高每個人的績效」。

台積電入駐熊本縣菊陽町，在當地掀起巨大改變。（示意圖/shutterstock）

■日本政府砸錢盼半導體敗部復活

台積電熊本廠將於明年底投產，全球半導體市場也料將反彈，人力將更形短缺。熊本縣勞動局局長新田峰男預估，明年底狀況將更為嚴峻，人力短缺料將成為常態。半導體特種氣體供應商日本材料技研社長田中久男質疑，「如果有政府提供補助，就可以興建一座半導體廠，但營運所需的人力該怎麼解決？」

熊本縣位於九州，1980年代這裡曾形成半導體聚落，效倣美國矽谷的名稱，這裡也被日本稱為「矽島」。台積電設廠，不僅是熊本縣，還有望為整個九州地區帶來溢出效應。為了重新擦亮九州「矽島」的老招牌，更進一步重振日本半導體的榮光，日本政府透過補貼拉攏台積電，提供32億美元（約新台幣1040億元）補助，支撐台積電一半設廠經費。

熊本市長大西一史認為，台積電設廠是復興該區做為全球半導體重鎮的「千載難逢機會」。但英國《金融時報》也指出，日本在歷經長期經濟成長與員工薪資停滯等窘境之後，台積電的設廠計劃無疑將迫使日本面對長年來勞動力嚴重短缺與基礎設施限制等等多年來持續醞釀的未解難題。