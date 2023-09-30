國民黨總統參選人侯友宜日前於訪美期間，投書《外交事務》期刊（Foreign Affairs），主題為「台灣的中間路線：國民黨總統候選人的兩岸避戰方案」。其中在兩岸關係方面，侯表達立場指，是依據中華民國憲法與增修條文來定位與推動兩岸關係，支持合乎憲法的九二共識。他強調，這也是兩岸官方過去同意的對話基礎。此篇投書曝光後，引發政壇注目。

2024總統大選腳步接近，關鍵議題即為兩岸外交。身為最大在野黨─國民黨的總統參選人侯友宜日前於訪美期間投書外媒Foreign affairs《外交事務期刊》，暢談其國防外交及兩岸政策，也是侯完整而非常重要的論述；但當時正逢國內爆發進口蛋爭議，相關內容未受到應有關注，或僅有片段呈現，《中時新聞網》經整理後採系列形式報導，讓國人深入了解重點內容有哪些。今為系列三。

侯友宜在投書中指出，堅持台灣的民主自由制度，「反對台獨」、反對中國大陸藉由其一國兩制來統一台灣，主張兩岸用「互不承認主權、互不否認治權」的模式維持官方互動，台灣的未來必須由台灣2,300萬人決定。維持現狀是台灣主流民意，但目前的現狀可能令人擔憂，因為在民進黨政府任內，兩岸欠缺對話管道，造成實際的現狀，是一個朝向衝突發展的現狀，會把台灣推向戰爭邊緣。

鑒於過去七年兩岸關係持續緊張，侯友宜說，我們必須坦承，兩岸不可能一下子回到過去的互動模式，他認為要堅持民主自由制度、強化國防軍備、嚇阻大陸動武、加強兩岸交流、降低兩岸衝突，讓台灣遠離戰爭。因此在他擔任總統任內，會努力維持台海和平與穩定，堅持中華民國主權獨立與自由民主制度；反對台獨；堅持兩岸歧異，未來應該用和平方式解決。這也是他的主要用意：「台海安定、台灣安全、世界安心」。

侯友宜強調，會致力確保台灣的大陸政策不會冒進，同時要堅持自由民主的制度，也會訴求兩岸應該先共同推進民主人權、互惠互信的積極主張。此外，國民黨一向認為台獨不僅違反多數民意，同時也無法與盟友和鄰國保持協調，更必然會破壞區域和平穩定。民進黨列在黨綱中的法理台獨主張，是不切實際而應竭力避免。更重要的是，絕不只是消極的反對中國大陸使用武力，而是強調謹慎地增進和完善台灣不對稱戰力，同時也透過保持兩岸對話避免誤判，化解危機。