身價曾高達420億美元的中國恒大集團董事長許家印，傳出遭警方帶走並監視居住，該集團在港上市的3家公司宣布暫停交易。財信傳媒董事長謝金河表示，許家印被帶走，接下來碧桂園、融創等7家房產公司恐像骨牌一張張倒下，面對房地產泡沫化調整，可能長達10多年。

謝金河在臉書發文指出，恒大系老闆許家印被帶走了，連中國官媒環球日報前總編胡錫進都湊上一腳說：許家印應當重新成為不再有超過普通人財產的一介平民，這是公理，也是道德底線。

胡錫進也說，許家印不應試圖金蟬脫殼。許家印的傳奇崛起，沈棟在「紅色賭盤」書中曾有精彩描述，這次樓塌了，也代表中國靠房地產奔馳，創造高GDP增長的時代結束。

謝金河分析，隨著恒大系相關高管被帶走後，許家印被拘禁也是最後的歸宿，但被圈禁的許家印能吐出多少資產？恐怕不那麼樂觀。

中國的地產大亨最早被強制移轉資產，減債的是萬達集團的王建林，接手的融創孫宏斌現在也陷入大債危機中。

謝金河指出，恒大系出問題至少已經5年了，病情只有不斷惡化，根本沒有改善的任何可能。現在碧桂園也成了難兄難弟，這種除了資產負債表內的負債，還有高利的美元債，甚至是高利貸的理財產品，這種盤根錯節的債務從中央到地方，根本理不清頭緒，股票每天都交易，有如凌遲般，只有跌到蚊股，徒然增加市場的恐懼。

「這次許家印這張骨牌倒下，接下來會有更多骨牌跟著倒下，像碧桂園、融創、世茂集團、佳兆業、遠洋集團、雅居樂和奧園等。」

謝金河說，接下來是金融機構吞下多少不良債權？房價跌下來，多少人會陷入負資產？然後是去槓桿，地方政府的債務危機，養老金告急，整個中國要面對房地產泡沫化的調整，可能10年、20年，甚至更久！