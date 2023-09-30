好萊塢男星凱文科斯納（Kevin Costner）主演的電影《俠盜王子羅賓漢》中，羅賓漢與摩爾人阿辛（摩根費里曼飾）結伴同行，一路上分享彼此的文化差異。途中他們路過一棵老樹，遺世獨立於兩座小山丘之間，電影走紅後，這棵梧桐樹也成為眾多影迷朝聖景點。不過現在當地卻傳出老樹遭人惡意砍倒，當地警方已逮捕一名16歲少年進行調查。
綜合外媒報導，羅賓漢樹（Robin Hood Tree）位於英格蘭東北部的古羅馬遺址「哈德良長城」，樹齡超過200年，當地也被聯合國教科文組織列為世界遺產之一。
隨著電影走紅，羅賓漢樹成為英國重要景點，每年吸引數百萬遊客到此一訪，2016年更獲選為英國「年度最佳樹木」，卻在今（29）日被發現斷成兩截，疑似被人用電鋸攔腰鋸斷，令當地居民憤怒不已。
警方表示，從樹的切面來看，犯案人鋸樹手法高超，加上昨夜風大雨大，蒐證不易，目前只找到一名可能涉案的16歲少年，並將持續調查。
一位民眾表示，她與先生當年就在樹下訂婚，跟許多其他人一樣，羅賓漢樹已成為他們生命的一部分。英國慈善組織「國民信託」（National Trust）負責人博德（Andrew Poad）難過表示，待調查告一段落，將想辦法用種子或切口讓樹「重新長回來」，雖然「再也不會和過去一樣了。」
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