民眾黨總統參選人柯文哲近日表示，藍白「最後一定合」，柯競辦發言人陳智菡也喊出，用具有公信力的第三方民調，推出在野最強人選，輸的人則退選，引發外界熱議。對此，資深媒體人謝寒冰昨(29日)大讚，在野整合終於有像樣的進展出現了，「那個先讓XX做4年的就回家玩沙吧。」

陳智菡昨（29）日表示，柯文哲陣營主張，用具有公信力的第三方民調推出在野最強人選，挑戰民進黨總統參選人賴清德，「輸的退選，才能真正達成政黨輪替、民主鞏固的目標。」她並稱，藍白可以合作，但是並非「配」，國民黨一直講藍白合，目的就是要政黨輪替，但是現在要怎麼搭很難，因為國民黨不比民調、不當副手，「現在我們的底線就是可以跟你比公正的民調，但輸了就退選，敢不敢？」

謝寒冰昨在臉書發文表示，等了快5個月，在野整合終於有像樣的進展出現了，「那個先讓XX做4年的就回家玩沙吧」。他除問，面對民眾黨拋出的「拚民調，輸的退選」，國民黨要如何接招？「擲筊，抽大頭還是釘孤枝？」也坦言民調也許未必真正公平，但如果各黨初選都用這招，「我是不懂跨黨派為什麼不行？」