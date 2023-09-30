想讓腸胃免於消化不良、便祕、脹氣等狀況，中午該吃什麼好？美國營養師首推「泡菜鮮蝦麵」，但最好是按照由營養師設計的食譜自行烹調，而非購買現成加工製品。

美國《紐約郵報》28日引述Eating Well網站內容報導，美國註冊營養師、胃部健康專家索賽達（Amanda Sauceda）建議注重健康又想追求美味的饕客，為了腸道健康著想，並且考量下半天體力需求、營養組成、飽足感，午餐首推泡菜鮮蝦杯麵。

索賽達說，這道美食提供碳水化合物、蛋白質、脂肪3大必須營養素的均衡組合：「蛋白質有助於維持飽足感，讓你下午時段充滿活力。脂肪也能提供飽足感，對於賀爾蒙健全運作很重要。」她表示，若不想吃海鮮，可把蝦子換成豆腐或其他瘦蛋白（lean protein）食材。

按照Eating Well的食譜，泡菜鮮蝦杯麵食材包括韓式辣醬、甘藍菜、蘑菇、泡菜、蝦子、米線、蘿蔔、香菜、萊姆，也可按個人喜好更換或增加其他蔬菜或配料，冷食或加熱均可。索賽達說，一頓飯吃多種蔬菜，攝取足夠纖維，對於腸道健康、心血管健康、糖尿病預防都有好處，再搭配足量攝取水份，可保纖維質在體內順利移動。

韓式泡菜是發酵食品。發酵食品可幫助消化。（圖／Shutterstock）

這道美食的熱量很低，所以索賽達建議可以依照需求增加份量。她推薦的另一原因是泡菜。2020年刊於美國微生物學會期刊mSystems的研究成果指出，發酵食品的攝取量增加，很可能與增加腸道微生物組成增益的微妙變化有關。發酵食品富含益生菌，促進消化。若想加強這方面的效能，可搭配優格佐餐。

美國消化醫學學會2022年調查發現，4成民眾因消化系統症狀影響日常活動。美國國家衛生研究院國家糖尿病、消化和腎臟疾病研究所數據顯示，全美多達6000萬至7000萬人罹患消化系統疾病。

佛州營養師、腸道健康專家海德利（Kaytee Hadley）說，腸道健康仰賴微生物群平衡，2021年《細胞》期刊刊載研究結果指，攝取富含發酵食品的飲食10個星期後，體內微生物多樣性明顯提升，發炎症狀也減少。腸道健康與免疫系統、腦部健康均有重要關聯。