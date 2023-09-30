日前一名謝姓民眾因在臉書PO出自己買到綠蛋的照片，引發熱議，竟遭農業部提告，北市員警連夜親送到案通知，且製作筆錄後，依妨害名譽罪嫌將其函送台北地檢署偵辦。輿論炸鍋質疑蔡政府查水錶搞綠色恐怖，前立委郭正亮29日在《新聞大白話》節目強調，告妨害名譽根本胡說八道，但告社維法，政府怕臭蛋是真的。下禮拜老百姓可能陸續還會碰到臭蛋情況，政府要給個說法，證物要保存多久，請哪個相關單位處理。

郭正亮表示，我們政府對進口蛋壞掉的，到底在市面上還有多少？他沒有把握。所以沒有一個政府官員敢打包票，只會先說是假訊息。為什麼要先用假訊息來扣帽子？就是要避免這種恐慌擴大，他想說你要是打到黑蛋，就把它扔了，自認倒楣！

「他大概就想說，再撐一、兩個禮拜，事情就結束了！」郭正亮直言，你打開如果能吃，祝你幸福；打開如果臭掉，算你倒楣！

郭正亮提到，因為很多廠商都已經是混合包裝，都賣出去了，這個農委會一定有名單！不然涂萬財3家畜牧場為什麼會被點名？因為他就是其中一家，還有很多混合包裝出去的。政府在這裡，至少要拿出全聯的氣魄，全面退貨！你現在應該要讓老百姓覺得安心，而且要覺得你有肩膀！

「你就要告訴老百姓，你如果拿到壞蛋，要去哪邊弄？」郭正亮指出，他現在意思大概就是說，你就拿去跟你買的地方換，政府的想法大概是這樣。「然後，我第一次看到這個有叫妨害名譽？」他後來又亂扯一通，說這是妨害農業部的名譽，胡說八道！農業部是官署，他不是一個個人，也不是一家公司，如果針對公署，那是不是侮辱官署？事實上他能用的法律是社維法，說你是不是蓄意製造恐慌？可是為什麼他不敢這樣？

「因為有可能是真的！」郭正亮強調，你如果要控告人家社維法，對不起，你要證明人家是假的！他現在是倒過來，叫你要證明你是真的。現在是舉證責任之所在，他會說，你如果沒有保存完整的證據，那我就要提告！對你做處罰，在醞釀這個氛圍。錄影的楊先生就是很有經驗，一般老百姓打開是臭蛋，很可能第一時間就扔了。大家學著經驗，碰到這種事，最好把相關證物保留，請相關單位來處理。

主持人錢怡君問：可以報警嗎？「不然要怎麼處理？」郭正亮說，不然如果PO到臉書，請問我這個證物要保存多久？很臭，而且警察又不會立刻來。下禮拜立法院開議，也要給個說法，「因為下禮拜老百姓可能陸續還會有這種臭蛋的情況出現！」