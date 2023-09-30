《中天新聞》節目「廟口開講」29日前進到「楊梅三湖三元宮」，媒體人黃揚明提到「台版柬埔寨」的痛心故事，痛批政府成立打詐國家隊和數位發展部，但投入了大量預算後，成效似乎卻是不如預期，甚至連民進黨自家立委、賴清德的子弟兵林俊憲都看不下去。

身為桃園人的黃揚明，先是大讚桃園人現在走路有風，因為去年桃園完成了政黨輪替，這次正是因為藍營的張善政市府自行稽查，查出轄區內有進口蛋、國產蛋混裝的「混蛋」，才讓進口蛋爆出新一波食安爭議，最終讓前農業部長陳吉仲請辭下台。黃揚明吐槽說，若轉台到某些媒體，都「不關心食安，只關心虹安」，把新竹市長高虹安的問題看得比食安更嚴重。

黃揚明也提到詐騙集團囚禁30多人，還導致3人死亡的「台版柬埔寨」事件痛心故事，在中秋節有一家人卻無法團圓，有一個45歲的媽媽被詐團騙去囚禁三十多天，因為糖尿病沒有藥物不幸身亡，遺體還被詐團棄屍荒野，後來才被警方找到。黃揚明說，有一名同樣被囚禁的受害者為那位媽媽向兒子轉達遺言，「我對不起你們，媽媽沒有進到媽媽的責任，要記得媽媽很愛你們」，一位媽媽就這樣被詐騙集團虐待致死。

黃揚明說，詐騙問題嚴重，結果我們的政府，成立打詐國家隊1.0的時候編了14億元預算，今年7月，又再給了13億元預算，但最近詐騙集團沒再騙人了嗎？「現在連民進黨的立委都看不下去，賴清德的子弟兵林俊憲，認為政府可能打詐騙不夠用力，在質詢唐鳳時就說，今年1到5月，我們的詐騙案件發生件數量，比去年同期增加21%。今年跟去年最大差別是，就是有了打詐國家隊， 有了國家隊，詐騙更多；數位發展部去年8月成立，詐騙更多！」

黃揚明直言，今年1到5月，平均每個月2672件詐騙案，每天平均89件，一個小時3.7件，「這代表剛剛我講話的時候，就有一個人受騙了」。黃揚明質疑，「打詐國家隊，億來億去，億到哪裡去？」還有民眾黨的立委說，打詐國家隊，都在買設備，而補充人力的預算，只編了1億多，大部分錢都拿去賣裝備，有沒有用？沒有用！