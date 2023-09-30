民進黨總統參選人賴清德28日到台中市出席「信賴台灣美容美髮賴清德後援會」成立大會指出，服貿一旦簽定，大陸業者來可以在台灣大街小巷開連鎖店，拚價格，衝擊美容美髮業。前立委郭正亮29日在《新聞大白話》節目指出，他問過台灣大型的美容業者如曼都、小林，都說剪頭髮是要熟識，而且時尚感不一樣，2014台灣美髮美容時尚領先大陸，所以他們一點都不擔心。直批綠營都這樣搞兩岸恐慌，恐嚇台灣小老百姓。

賴清德28日在成立大會上表示，最近有他黨的總統參選人，說要重新與中國啟動簽定服貿協定，一旦簽定，中國只要有600萬就來投資美容美髮，可以在大街小巷開連鎖店，拚價格，衝擊美容美髮業，他詢問現場美容美髮業從業人員，「贊不贊成簽定？」台下的從業人員高呼「不贊成」。

「小弟頭髮雖然不多，但是我是美髮美容公會的顧問，所以這個問題我非常清楚！」郭正亮提到，因為2014服貿爭議那個時候就傳出說，600萬就可以在台灣開個美容院，就定居在台灣。然後民進黨的重點是什麼？他說單親媽媽經常開個人小工作室，當美髮院的老闆。

「那種店在台灣有27萬家！」郭正亮表示，然後他就到處去放消息，賴清德已經講第4次了，說這個會造成單親媽媽失業！「這簡直是匪夷所思耶！」謝長廷說的「查埔找無公，查某找無翁」那是更早，2014講反服貿的時候，最常講這個例子，就說你去洗頭洗髮，他就在那邊給你洗腦！

郭正亮指出，事實上自己問了台灣大型的美容業者，像曼都、小林，他們都說剪頭髮是要熟識，而且時尚感是不一樣的。以2014那個情況，我們台灣美髮美容的時尚是領先大陸的，所以他們一點都不擔心！「所以我跟你講，他們都往最不可思議的角度去思考！」

主持人盧秀芳說，但是有效！「當然，因為單親媽媽會怕嘛！」郭正亮強調，他都是這樣在搞兩岸的恐慌，然後恐嚇台灣的一些小老百姓。