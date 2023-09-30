總統大選藍白合不合引人關注，立委選戰部分則不少人看好國民黨拿到最多席次，但其中也有艱困選區。國民黨士林大同立委參選人游淑慧跨區挑戰，衝擊民進黨王世堅的在地議員實力。中天主播李珮瑄29日釋出《高級酸新聞台》節目街訪結果，結果王世堅以37票輾壓對手，游淑慧僅獲得11張票，另有2張票屬於中間選民。有人覺得游淑慧有新想法，但不少人更欣賞王世堅而投他。還有人提醒，此區唯一輸過的也是王世堅。

民眾表示「電視上常看到他」、「憑直覺吧，我想投別人，可是你們這邊沒有（畫面切到何志偉：是我嗎）」、「我好喜歡她！反正她在台北市已經很久了。（李：會介意有跨區選舉的問題？）不會啦！王世堅人也很好，但是他是民進黨的所以我不要！」

想投給王世堅的民眾「市政很認真」、「我覺得他蠻正直的，不像一般人好像隨便說說，他說到會做到，蠻憑良心講話的，蠻喜歡他。雞蛋是雞蛋，雞蛋跟王世堅沒有關係。（游）她也蠻敢說話的，其實不一定要堅持哪一個政黨，我們只要對國民有幫助，做正確的建言，都是很好的！」

想投給游淑慧的民眾「支持女生，覺得她也還不錯，還蠻敢為我們發言的，新的，給她做做看」、「她是我們這邊的老居民嘛。老議員就給他繼續做議員嘛！她不是我們這一區的，來可能會有一些新的想法、新的做法。唯一從投綠到尾的就是大同跟士林，但也唯一一次輸掉的，就是他輸給周守訓。其實他已經輸過一次了，何志偉心地還不錯，沒有拿這件事來捅他，如果喚起我們士林大同人的記憶的話，他還不一定會出線！」

有人稱讚王世堅「很可愛，講話真性情，有什麼說什麼」；也有人說「跟柯P質詢的時後有一點個性化，我覺得不太好！」有人力挺游淑慧「她國民黨的，我支持國民黨！」但該選區似乎大多數人仍支持王世堅「因為他常來，很多人其他的時間都不來」、「他給我感覺是正義的形象！」

街訪調查後，李珮瑄宣布，王世堅以在地的實力拿下了37張票，跨區挑戰的游淑慧獲得11張票，還有2票維持中間選民，要等到投票當天做決定。