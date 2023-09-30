2024年總統選舉距離不到4個月，在野整合備受關注。傳出民眾黨主席柯文哲在黨政會報上，飆罵「去死吧」；柯辦發言人陳智菡則表示，民眾黨主張由具有公信力的第三方民調，推出在野最強人選，輸的退選。前立委沈富雄表示，他有一個新的預測，「藍白會合」，甚至有可能贏得這場選舉。

沈富雄29日在政論節目《少康戰情室》中表示，他對明年1月13日的投票，有一個新的預測，「藍白會合」，並有可能贏得這場選舉。陳智菡說做民調，輸的人退選，這應指初選，不是「藍白合」。

沈富雄指出，柯文哲被爆，在會議中聽到國民黨不敢比民調，卻偏偏要做老大，說「去死最好」。鴻海創辦人郭台銘曾講過同樣的話，不比民調，給他做老大、先做4年。但是柯文哲沒有對郭台銘那麼生氣，沒說「去死最好」。

沈富雄認為，柯文哲對國民黨講「去死最好」，當然對國民黨比較好。柯文哲對郭台銘同樣的要求沒有反應，表示他根本沒有把郭台銘看在眼。相對來看，他對國民黨很在意，才會說「去死最好」，打是情罵是愛，看來柯文哲對此非常在意，所以他預測，柯文哲最後一定會跟國民黨合。

針對柯文哲28日出席中華戰略學會舉辦的「慶祝民國112年教師節暨緬懷故理事長王文燮上將紀念會」。沈富雄點出，藍白兩邊都在較量喊話，所以說去死最好，哪一個才是真正的柯文哲？他認為，去戰略協會講話的柯文哲是真的 。國民黨大部分的人都覺得，在這段時間讓子彈飛一飛，想把國民黨總統參選人侯友宜的民調再拉抬一點 ，認為大概侯友宜的民調上去，柯文哲下來的可能性高。這點柯也懂，他才跑到國民黨後院「深藍的戰略協會」，而從他講的話來看，柯文哲一定合。

沈富雄認為，國民黨現在應該要做的就是，拉高侯友宜的支持度，並討論一下他們自己的底線。兩邊若有誠意，要趕快成立一個藍白協作工作小組，這是很重要的。